Il Settore Automotive dell'Italia marcia in positivo (+1,41%)

(Teleborsa) - Il Comparto italiano auto e ricambi si è mosso all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Automobiles & Parts.



Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 221.484,63, e si è poi portato a quota 222.771,22, in aumento dell'1,41% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice europeo del settore auto e ricambi archivia la seduta in territorio positivo a 538,86, dopo aver avviato la seduta a 536,19.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice automotive, prepotente rialzo per Ferrari, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,20% sui valori precedenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA