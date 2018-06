Il Settore Automotive dell'Italia prosegue la serie di quattro ribassi consecutivi

(Teleborsa) - Calo per il comparto italiano auto e ricambi che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'indice europeo del settore auto e ricambi.



Il FTSE Italia Automobiles & Parts scivola a quota 220855,27 di -3344,28 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'indice EURO STOXX Automobiles & Parts che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 548,27, dopo che in principio era 550,52.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice automotive, a picco Fiat Chrysler Automobiles, che chiude gli scambi con un pessimo -2,42%.



Si concentrano le vendite su Ferrari, che soffre un calo dell'1,19%.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, sottotono Cir-Comp, che chiude la seduta con un calo dell'1,52%.



Tra le small-cap di Milano, affonda sul mercato Landi Renzo, che alla chiusura soffre con un calo del 2,02%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA