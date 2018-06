Il Settore Automotive dell'Italia si Ã¨ mosso verso il basso (-2,83%), giornata in discesa per Pininfarina (-3,79%)

(Teleborsa) - Andamento depresso per il comparto italiano auto e ricambi. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'EURO STOXX Automobiles & Parts.



Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha chiuso la giornata a quota 213844,09, perdendo -6234,97 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'indice europeo del settore auto e ricambi che scivola a quota 523,58, dopo un avvio di sessione a 534,5.



Tra i titoli del FTSE MIB, giornata da dimenticare per Fiat Chrysler, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,47% sui valori precedenti.



Vendite a piene mani su Ferrari, che soffre un decremento del 2,41%.



Pessima performance per Pirelli & C, che registra un ribasso del 2,30%.



Tra i titoli a media capitalizzazione dell'indice automotive, giornata fiacca per CIR, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,96%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, aggressivo ribasso per Pininfarina, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 3,79%.



Sessione nera per Sogefi, che lascia sul tappeto una perdita del 3,69%.



In caduta libera Immsi, che affonda del 2,99%.

