Il settore automotive dell'Italia si muove in territorio positivo (+1,20%)

(Teleborsa) - Andamento tonico per il comparto italiano auto e ricambi grazie alla scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Automobiles & Parts.



Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 210.566,97 con un incremento di 2.505,72 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice europeo del settore auto e ricambi prosegue in rialzo a 522,07, dopo aver avviato la seduta a 518,13.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice automotive, seduta vivace oggi per Fiat Chrysler, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,68%.



Sostenuta Brembo, con un discreto guadagno dell'1,03%.



Seduta senza slancio per Ferrari, che riflette un moderato aumento dello 0,89%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, scambia in profit Sogefi, che lievita dell'1,87%.



Buoni spunti su Immsi, che mostra un ampio vantaggio dell'1,36%.



Ben impostata Landi Renzo, che mostra un incremento dell'1,01%.

