Il Settore Automotive dell'Italia si muove verso il basso (-0,83%)

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il comparto italiano auto e ricambi, a fronte dell'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Automobiles & Parts.



Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 214172,3, in contrazione dello 0,83%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice europeo del settore auto e ricambi prosegue in tono cautamente positivo a 525,2, dopo aver avviato la seduta a 521,73.



Tra i titoli del FTSE MIB, retrocede Brembo, con un ribasso dell'1,90%.



Sotto pressione Ferrari, che accusa un calo dell'1,63%.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, pressione su CIR, che tratta con una perdita dell'1,53%.



Scivola Piaggio, con un netto svantaggio dell'1,02%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice automotive, ribasso scomposto per Landi Renzo, che esibisce una perdita secca del 2,82% sui valori precedenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA