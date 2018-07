Il Settore beni di consumo italiano in territorio positivo (+1,01%), slancio per Ferragamo (+3,02%)

(Teleborsa) - Chiude in rialzo per il comparto dei beni di largo consumo a Milano che fa meglio dell'andamento evidenziato dall'indice EURO STOXX.



Il FTSE Italia Consumer Goods ha aperto a 138.937,17, in aumento di 1.391,97 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione si è mosso con cautela a 385, dopo aver avviato la seduta a 383,83.



Nel listino principale, brillante rialzo per Ferragamo, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,02%.



Prepotente rialzo per Brembo, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,66% sui valori precedenti.



Vigoroso rialzo per Moncler, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,23%.



Tra le azioni del Ftse MidCap, balza in avanti Tod's, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,51%.



Seduta vivace per Piaggio, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,45%.



Piccolo passo in avanti per Technogym, che porta a casa un misero +0,7%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, grande giornata per Caleffi, che mette a segno un rialzo del 2,50%.



Risultato positivo per Bioera, che lievita dell'1,92%.



Rialzo marcato per Digital Bros, che archivia la sessione in utile dell'1,69% sui valori precedenti.

