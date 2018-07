Il Settore beni di consumo italiano in territorio positivo (+1,39%), guizzo positivo per Ferragamo (+3,62%)

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per il comparto dei beni di largo consumo a Milano che segue l'andamento prudente evidenziato dall'indice EURO STOXX.



Il FTSE Italia Consumer Goods ha aperto a 138.937,17 in aumento di 1.923,83 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione prosegue con cautela a 385,33, dopo aver avviato la seduta a 383,83.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice beni di consumo, ottima performance per Ferragamo, che scambia in rialzo del 3,62%.



In primo piano Brembo, che mostra un forte aumento del 2,75%.



Decolla Ferrari, con un importante progresso del 2,47%.



Tra le mid-cap italiane, bene Tod's, con un rialzo dell'1,41%.



Buona performance per De'Longhi, che cresce dell'1,24%.



Giornata moderatamente positiva per CIR, che sale di un frazionale +0,94%.



Tra le small-cap di Milano, seduta decisamente positiva per Bioera, che tratta in rialzo del 3,30%.



In evidenza Zucchi, che mostra un fortissimo incremento del 2,27%.



Sostenuta Centrale del Latte D'Italia, con un discreto guadagno dell'1,37%.

