Il settore commodities italiano si muove in territorio positivo (+1,73%), scambi in positivo per Tenaris

(Teleborsa) - Rally per il comparto materie prime dell'Italia, anticipato dall'ottima performance dell'EURO STOXX Basic Resources.



Il FTSE Italia Basic Resources ha aperto a quota 36.840,39 e sta trattando a 37.066,83, balzando dell'1,73% rispetto alla chiusura precedente. Intanto il settore materie prime dell'Area Euro viaggia a 259,13 dopo un avvio a quota 255,72.



Nel listino principale, avanza Tenaris, che guadagna bene, con una variazione dell'1,70%.