Il Settore commodities italiano si muove verso il basso (-3,11%)

(Teleborsa) - Andamento depresso per il comparto materie prime dell'Italia. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'EURO STOXX Basic Resources.



Il FTSE Italia Basic Resources ha aperto la giornata a quota 43.795,21 perdendo 1.381,03 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per il settore materie prime dell'Area Euro che scivola a quota 264,96, dopo un avvio di sessione a 268,12.



Tra i titoli del FTSE MIB, affonda sul mercato Tenaris, che soffre con un calo del 3,03%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, si muove verso il basso Intek Group, con una flessione dell'1,64%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA