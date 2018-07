Il Settore servizi per la finanza dell'Italia Ã¨ in territorio positivo (+1,08%), corre Anima Holding (+3,55%)

(Teleborsa) - Scambi in positivo per il comparto dei servizi finanziari in Italia che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Financial Services.



Il FTSE Italia Financial Services ha aperto a 85.936,67 in crescita dell'1,08%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto il comparto servizi per la finanza europeo si è mosso all'insegna della cautela a 457,09, dopo aver avviato la seduta a 455,33.



Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice servizi finanziari, punta con decisione al rialzo la performance di Azimut, con una variazione percentuale dell'1,99%.



Bene Banca Generali, con un rialzo dell'1,28%.



Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto servizi finanziari, vigoroso rialzo per Anima Holding, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,55%.



Grande giornata per Banca Farmafactoring, che mette a segno un rialzo del 2,29%.



Seduta positiva per Banca Ifis, che avanza bene e porta a casa un +1,11%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, ottima performance per Lventure Group, che ha chiuso in rialzo del 3,26%.



Nuovo spunto rialzista per Banca Sistema, che guadagna bene e porta a casa un +1,45%.



Seduta decisamente positiva per Dea Capital, che ha terminato in rialzo del 2,51%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA