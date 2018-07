Il Settore viaggi e intrattenimento italiano in territorio positivo (+1,22%)

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per il comparto viaggi e intrattenimento a Milano che segue l'andamento prudente evidenziato dall'EURO STOXX Travel & Leisure.



Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto a 41.461,38 in aumento di 493,03 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto il comparto viaggi e intrattenimento europeo prosegue con cautela a 209,17, dopo aver avviato la seduta a 209,05.



Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto viaggi e intrattenimento, seduta decisamente positiva per Juventus che tratta in rialzo del 2,76%.



Ben impostata Autogrill che mostra un incremento dell'1,32%.



Tra le small-cap di Milano, frazionale rialzo per la performance di S.S. Lazio, con una variazione percentuale dello 0,50%.

