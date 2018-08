Il Settore viaggi e intrattenimento prosegue la serie positiva iniziata lunedÃ¬ scorso (+0,73%)

(Teleborsa) - Il Settore viaggi e intrattenimento termina la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'EURO STOXX Travel & Leisure.



Il comparto viaggi e intrattenimento ha aperto a 39.963,83 in guadagno dello 0,73%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto il comparto viaggi e intrattenimento europeo ha chiuso a 202,95, dopo aver avviato la seduta a 201,63.



Tra le azioni del Ftse MidCap, ottima performance per Juventus Fc, che ha chiuso in rialzo del 7,28%.



Tra le small-cap di Milano, punta con decisione al rialzo la performance di I Grandi Viaggi, con una variazione percentuale dell'1,08%.



Moderatamente al rialzo la prestazione di A.S. Roma, che chiude con una variazione percentuale dello 0,77%.



Frazionale rialzo per S.S. Lazio, che mette a segno un modesto profit a +0,71%.

