Il Sole 24 Ore, A.D. Franco Moscetti rassegna le sue dimissioni

(Teleborsa) - Franco Moscetti lascia Il Sole 24 Ore.



L'Amministratore Delegato del gruppo ha rassegnato le sue dimissioni ritenendo concluso il suo mandato con la realizzazione e il lancio del nuovo Sole 24 Ore.



Moscetti, entrato in carica il 15 novembre del 2016, in un momento particolarmente difficile nella storia del gruppo, ha gestito tra l'altro la ricapitalizzazione della società attraverso l'aumento di capitale di 50 milioni e la vendita del 49% dell'area formazione per 40,8 milioni.



A Piazza Affari, il titolo cede lo 0,90%.

