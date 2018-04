Il Sole 24 Ore, si dimette Consigliere Tononi

(Teleborsa) - Continuano i movimenti de Il Sole 24 ORE dopo le dimissioni del direttore finanziario Giancarlo Coppa, Massimo Tononi lascia la carica di Consigliere non esecutivo e non indipendente. "Questa scelta, di cui mi rammarico, - ha dichiarato Tononi - è motivata dall'assunzione nei mesi scorsi di un nuovo incarico e dal conseguente impegno professionale richiesto".



Le dimissioni del Consigliere non esecutivo che ha ricoperto anche il ruolo di componente del Comitato Nomine e Remunerazione, avranno

efficacia a partire dalla data della prossima Assemblea del 27 aprile prossimo.

