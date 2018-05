Iliad sbarca in Italia con un'offerta da 5,99 euro al mese

Iliad sbarca in Italia con un'offerta nella telefonia mobile da 5,99 euro al mese. Il gruppo francese, che oltralpe ha già rivoluzionato il mercato, propone minuti e sms illimitati e 30 GB per navigare al mese. A svelare la nuova proposta è il numero uno di Iliad Italia, Benedetto Levi, precisando che l'offerta è rivolta ai primo milione di clienti. «La gente vuole libertà. La nostra offerta è senza vincoli se rimarrete con noi è perché lo vorrete», puntualizza ancora Levi. «Vi annunciamo anche la nostra partnership con Apple», aggiunge per gli apparecchi che Iliad metterà a disposizione dei clienti.



Iliad non ha negozi ma 'sim-box' in vari luoghi delle città, gallerie e centri commerciali. Con un riconoscimento video per ottemperare alla legge Pisanu sull'identificazione si registra la sim che viene spedita a casa al costo una tantum di attivazione di 9,99 euro. Niente numeri su quello che avverrà dopo il primo milione di clienti, che Benedetto Levi conta «di raggiungere in breve tempo. E a quel punto comunicheremo le nuove tariffe», risponde in una conferenza stampa.



Niente numeri sugli investimenti «abbiamo progetti di lungo periodo, abbiamo la struttura snella di una start up che ci consente di essere sostenibili sul lungo periodo». «Saremo un operatore infrastrutturato, stiamo sviluppando

anche una rete fisica, la copertura oggi è vicino al 100 per cento del territorio italiano», prosegue.



Il debutto in un particolare contesto di incertezza politica non preoccupa: «Siamo qua e andiamo avanti indipendentemente dalle questioni politiche» dice Levi. Gli investimenti «sono superiori a 1 miliardo nel breve

termine, nei prossimi anni, comprese le aste 5G» spiega. «Il nostro focus è il mobile, domani il 5g e contiamo di essere in primo piano anche in questa tecnologia». Nessuna tempistica viene fornita sul break even ma a livello

di Ebitda una soglia da raggiungere sì: il 10% di mercato che Iliad stima in 100 milioni di sim. Dal punto di vista

dell'occupazione «oggi fanno parte del team più di 200 persone più avanti pensiamo di arrivare a 1000» tra dipendenti e indotto.



