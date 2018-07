Ilva, ecco le proposte di ArcelorMittal

(Teleborsa) - Ridurre polveri e diossine in maniera significativa per "costruire un futuro sostenibile per l'Ilva". E' l'obiettivo chiave del documento ("Addendum") presentato da ArcelorMittal in occasione dell'atteso tavolo tenutosi oggi, 30 luglio, al Ministero dello Sviluppo Economico.



Tra gli impegni aggiuntivi che la società - azionista di maggioranza della cordata Am Investco che ha vinto la gara per lo stabilimento tarantino - vuole realizzare oltre a quelli previsti dal contratto firmato un anno fa figurano quello di "eliminare le fonti di inquinamento attraverso l'implementazione delle misure di tutela ambientale" e l'accelerazione dei tempi di esecuzione degli interventi ambientali.



ArcelorMittal intende anche "vincolare l'incremento della produzione, per il periodo successivo alla durata del piano, all'impiego di processi di produzione alimentati a gas o di processi alternativi a basso utilizzo di carbone.



Questi miglioramenti, in particolare, significano una "riduzione del 15% delle emissioni di CO2 per tonnellata di acciaio liquido prodotto".



Per l'impianto di sinterizzazione è previsto un taglio del 30% per le polveri e del 50% per le diossine. L'azzeramento delle polveri (wind days) sarà nel 2020, con 18 mesi di anticipo, mentre per l'acqua ci sarà una riduzione dell'utilizzo del 15% nel 2023. Si arriverà poi a una "economia circolare attraverso l'utilizzo di rottami per ridurre ulteriormente CO2 e consumo energetico".



Sulla base di questo addendum continuerà il confronto con il Ministro Luigi Di Maio, che ha voluto mostrare il piano a sindacati, enti locali e associazioni dei cittadini in vista del negoziato. Secondo Di Maio, però, i miglioramenti "non sono ancora sufficienti".



Il Ministro del MISE ha fatto sapere inoltre che domani si svolgerà un incontro tra ArcelorMittal e i sindacati per discutere il piano occupazionale per l'Ilva.

