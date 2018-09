Ilva, MISE convoca tavolo su accordo Genova

(Teleborsa) - Il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato il tavolo sull'Accordo di Programma Cornigliano-Ilva, così come previsto nell'accordo sindacale sottoscritto al MISE lo scorso 6 settembre.



Il tavolo, si legge in una nota del Dicastero, è convocato per il prossimo lunedì 24 settembre alle ore 10.30 presso lo stabilimento Ilva di Genova/Cornigliano.

