Ilva, Mise: individuati punti di convergenza

(Teleborsa) - Prosegue al Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) il confronto al Tavolo Ilva che ha finora consentito di individuare punti di convergenza che garantiranno ai lavoratori il riconoscimento dei trattamenti economici legati alla retribuzione fissa attualmente in essere.



Nel corso dell'incontro, spiega il Mise, l'azienda AmInvestco ha inoltre presentato una proposta sul possibile schema del futuro Premio di risultato (PdR) ed i principi chiave che lo disciplinano. I sindacati non hanno però condiviso questa proposta e hanno avanzato alcune osservazioni sulle quali l'azienda si è resa disponibile a discutere e approfondire a partire dal prossimo incontro in programma giovedì 26 aprile alle ore 10.

