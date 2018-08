Ilva, sciopero nazionale l'11 settembre

(Teleborsa) - Mobilitazione generale di tutto il gruppo Ilva per l'11 settembre con scioperi in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al MISE. E' quanto fanno sapere i sindacati dei metalmeccanici di Cgil, Cisl, Uil e Usb.



I sindacati protestano contro la mancata convocazione da parte del Governo di un tavolo. "Attendiamo notizie dal 6 agosto", scrivono" le risorse finanziarie sono ormai quasi esaurite e il 15 scade l'amministrazione straordinaria" .



Mentre il vicepremier Di Maio non ha escluso l'annullamento della gara per l'assegnazione dell'acciaieria di Taranto ad ArcelorMittal, nei giorni scorsi il Segretario nazionale del Partito Democratico, Maurizio Martina, aveva detto: occorre "confronto urgente".







