IMA conferma i dati preliminari. Dividendo di 1,70 euro

(Teleborsa) - Sarà di 1,70 euro per azione il dividendo che IMA proporrà all'Assemblea degli azionisti del prossimo 27 aprile.



Il produttore di macchine automatiche ha confermato i dati preliminari relativi all'esercizio 2017 diffusi lo scorso 19 febbraio e preannunciato una cedola in aumento rispetto agli 1,60 euro distribuiti nel 2017.



Il Gruppo ha dichiarato inoltre di attendersi, per il 2018, ricavi pari a circa 1,55 miliardi di euro e un margine operativo lordo (Ebitda) di circa 250 milioni.



I numeri svelati oggi non sembrano però aver scaldato gli investitori: le azioni IMA sono infatti poco mosse (-0,13%) a Piazza Affari.

