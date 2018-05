IMA rileva l'82,5% di TMC

(Teleborsa) - IMA investe nel settore dei macchinari per il confezionamento dei prodotti Tissue e Personal Care.



La società ha perfezionato il closing per l'acquisto dell'82,5% delle azioni di TMC, che produce e commercializza macchine automatiche per il confezionamento e la gestione di prodotti Tissue e Personal Care e relativi servizi di assistenza post vendita.



L'intervento finanziario di IMA, si legge in una nota, è pari a circa 58,5 milioni di euro, interamente versati al closing.



Il Gruppo ha inoltre sottoscritto contratti di opzione Put & Call sul restante 17,5%, da esercitarsi entro il mese di aprile 2023.

