Immobili,Â mercato in crescita nel secondoÂ trimestre

(Teleborsa) - Il secondo trimestre del 2018 conferma l'andamento positivo del mercato del mattone.



Tutti i settori immobiliari continuano a crescere: le compravendite di abitazioni mostrano un incremento del 5,6%, gli uffici del 6,7%, i negozi del 5,4% e i capannoni del 1,3%. In rialzo anche gli scambi di box auto (+4,6%) e di cantine e soffitte (+8,6%).



È quanto emerge dal report trimestrale "Statistiche trimestrali" dell'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati elaborati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare delle Entrate.



Abitazioni in positivo da oltre tre anni. L'aumento più consistente si è registrato nelle aree del Nord Est (+9,3%) e nelle Isole (+7,1%). Anche il segmento dei depositi pertinenziali, costituito per lo più da cantine e soffitte, consolida la dinamica positiva degli ultimi trimestri (+8,6%), registrando 17.820 compravendite, nonostante un leggero rallentamento rispetto ai periodi precedenti. Gli scambi di box e posti auto sono stati, invece, 90.000, in aumento del 4,6% rispetto allo stesso periodo del 2017 e con un tasso più che doppio rispetto al trimestre precedente.



L'andamento nelle grandi città. Tra le maggiori città italiane, l'unica che mostra un leggero calo è Roma, pari al -0,8%, anche se la capitale resta quella con il maggior volume di compravendite (8.535 transazioni). Le migliori performance si registrano, invece, a Firenze e Genova, che crescono del 4,7%, a Milano e Palermo (+4,4%) e a Torino (+4%). Bene anche Bologna (+2,8%) e Napoli (+2,7%).



Il settore non residenziale. Anche il settore terziario-commerciale continua il suo trend positivo, crescendo dell'8,5%. In particolare, il mercato degli uffici e degli studi privati ha mostrato un rialzo significativo del 6,7% su scala nazionale, soprattutto se messo a confronto con il risultato negativo del trimestre precedente (-9,5%).

