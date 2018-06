Imprese, stanziati 14 milioni per i Punti impresa digitale

(Teleborsa) - 14 milioni di euro stanziati attraverso voucher per le imprese; più di 70 bandi pubblicati; 470 eventi di informazione con oltre 8.000 aziende partecipanti; 800 test di autovalutazione per scoprire la propria maturità digitale; 620 i dipendenti delle camere di commercio formati sulla digitalizzazione: è il bilancio di un anno di vita dei Pid, i Punti impresa digitale realizzati dalle Camere di commercio all'interno del piano nazionale Impresa 4.0. A dodici mesi esatti dall'avvio del progetto, questa rete può già contare su un numero complessivo di 88 Pid.



I Punti impresa digitale, spiega Unioncamere, rappresentano il primo livello di contatto delle aziende, nell'ambito del network nazionale Impresa 4.0, per accrescerne la consapevolezza sulle soluzioni possibili offerte dalle nuove tecnologie digitali e i relativi benefici. Per questo i Pid offrono alle imprese servizi di informazione, formazione, orientamento, assistenza.



L'attività di "evangelizzazione" presso le imprese sulle nuove tecnologie abilitanti è affidata ai digital promoter. Si tratta di 200 figure professionali che le Camere di commercio stanno formando in modo specialistico per permettere: l'individuazione delle tecnologie più idonee alla singola realtà produttiva; l'indirizzamento verso i servizi tecnologici offerti dalle strutture specializzate (Digital Innovation Hub, Ecosistema Digitale per l'Innovazione e i Competence Center).



Attraverso l'erogazione di voucher, inoltre, le Camere di commercio forniscono risorse tangibili alle aziende per fruire di servizi di formazione e consulenza sul digitale.



"Sono soprattutto le aziende più piccole a fare fatica a comprendere i vantaggi legati all'adozione delle nuove tecnologie. Ed è quindi principalmente a loro che ci rivolgiamo attraverso l'attività dei Pid per contribuire a diffondere la cultura e la pratica del digitale" rileva il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli.

