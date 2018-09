(Teleborsa) - Oggi 13 settembre a in Consiglio dei Ministri arriva il decreto urgenza con il quale sarà "ricostituita la Cassa Integrazione per cessazione". Lo ha detto il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. "Quando un'azienda delocalizza all'estero e lascia gli operai in mezza a una strada potremo utilizzare ammortizzatori sociali che possano dare respiro alle famiglie". "Questo strumento era stato tolto con il jobs act che ha fatto tanti danni, ma noi lo stiamo smantellando".



Inoltre il vicepremier ha spiegato che nel "decreto urgenza" ci saranno anche risposte ai cittadini di Ischia "che dopo un anno avranno il loro primo decreto" per affrontare le conseguenze del sisma, per dare risposte al terremoto del Centro Italia. Ci saranno anche "le norme per far ricostruire a Genova il Ponte Morandi" (crollato la vigilia di Ferragosto) "ad un'azienda di Stato".

