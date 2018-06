In flessione il comparto bancario a Piazza Affari (-0,79%)

(Teleborsa) - Movimento in ribasso per il settore bancario italiano, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'EURO STOXX Banks.



Il FTSE Italia Banks ha avviato la seduta a 10160,04, in discesa di -79,78 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice bancario europeo prosegue all'insegna della cautela scambiando a 110,23, dopo aver avviato la seduta a 110,66.



Tra i titoli del FTSE MIB, retrocede Banco BPM, con un ribasso dell'1,95%.



Discesa modesta per Unicredit, che cede un piccolo -0,93%.



Pensosa Intesa Sanpaolo, con un calo frazionale dello 0,88%.



Tra le mid-cap italiane, aggressivo ribasso per Banca MPS, che passa di mano in perdita del 2,25%.



Spicca la prestazione negativa di Credem, che scende dell'1,11%.



Tentenna Banca Popolare di Sondrio, con un modesto ribasso dello 0,76%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, pressione su Banca Profilo, che tratta con una perdita dell'1,33%.



Banca Carige scende dell'1,23%.

