In flessione il comparto del commercio in Italia (-0,91%)

(Teleborsa) - Movimento in ribasso per il settore vendite al dettaglio, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'EURO STOXX Retail.



Il FTSE Italia Retail ha avviato la seduta a 144.431,86, in discesa di 1.324,67 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto il comparto vendite al dettaglio europeo prosegue all'insegna della cautela scambiando a 499,97, dopo aver avviato la seduta a 500,5.



Tra le mid-cap italiane, ribasso composto e controllato per MARR, che presenta una flessione dell'1,25% sui valori precedenti.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, frazionale ribasso per Basicnet, che scambia con una perdita dello 0,82%.



Sottotono Ivs Group che mostra una limatura dello 0,66%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA