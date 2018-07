In flessione il settore automotive dell'Italia (-1,17%), flessione scomposta per Ferrari

(Teleborsa) - Movimento in ribasso per il comparto italiano auto e ricambi, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'EURO STOXX Automobiles & Parts.



Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha avviato la seduta a 202.752,94, in discesa di 2.397,54 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice europeo del settore auto e ricambi prosegue all'insegna della cautela scambiando a 544,9, dopo aver avviato la seduta a 545,32.



Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice automotive, pressione su Ferrari che perde terreno, mostrando una discesa dell' 1,96%.



Tentenna Fiat Chrysler che cede lo 0,59%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice automotive, composto ribasso per Sogefi, in flessione dell'1,29% sui valori precedenti.



Sostanzialmente debole Landi Renzo, che registra una flessione dello 0,65%.

