In rosso il comparto chimico italiano (-2,37%), scambi al ribasso per SOL (-3,20%)

(Teleborsa) - Partenza in rosso per l'indice delle società italiane appartenenti al settore chimico a dispetto dell'andamento cautamente rialzista evidenziato dall'EURO STOXX Chemicals.



Il FTSE Italia Chemicals ha aperto a quota 20.115,77 con un ribasso del 2,37%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto il settore Chimico europeo prosegue in rialzo a 1.094,67, dopo aver avviato la seduta a 1.095,7.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, retrocede molto SOL, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,20%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, retrocede Aquafil, con un ribasso dell'1,20%.



Sottotono Isagro che mostra una limatura dello 0,74%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA