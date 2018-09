In rosso il comparto media dell'Italia (-0,94%), giornata in discesa per Mediacontech

(Teleborsa) - Giornata in scivolata per il settore Entertainment & Media, che si muove peggio dell'andamento sulla parità dell'EURO STOXX Media.



Il FTSE Italia Media ha aperto a quota 10.553,25, in diminuzione dello 0,94% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli della vigilia invece l'indice del settore Media europeo che viaggia a quota 228,63.



Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice media, retrocede molto Mediaset, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,98%.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, lieve ribasso per Rai Way, che presenta una flessione dello 0,86%.



Tra le small-cap di Milano, in forte ribasso Mediacontech, che mostra un disastroso -3,44%.



Giornata fiacca per Poligrafici, che segna un calo dello 0,92%.



Piccola perdita per Giglio Group, che scambia con un -0,59%.

