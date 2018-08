In vendita l'indice del settore costruzioni italiano (-1,12%), scambi al ribasso per Astaldi

(Teleborsa) - Andamento depresso per il settore costruzioni a Milano, nonostante un andamento in frazionale rialzo dell'EURO STOXX Construction & Materials.



Il FTSE Italia Construction & Materials si attesta a 30.615,49 al di sotto di 345,33 punti dalla chiusura precedente. Fa meglio il comparto costruzioni europeo che migliora dello 0,48%, dopo un inizio di seduta a quota 434,68.



Tra i titoli del FTSE MIB, rosso per Buzzi Unicem, che sta segnando un calo dell'1,19%.



Tra le mid-cap italiane, aggressivo avvitamento per Cementir, che tratta in perdita del 2,06% sui valori precedenti.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, retrocede molto Astaldi, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,30%.



Tentenna Caltagirone SpA, con un modesto ribasso dello 0,72%.



Giornata fiacca per Trevi, che segna un calo dello 0,66%.

