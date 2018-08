Industria, Fincantieri entra (col 10%) nel capitale del Gruppo PSC

(Teleborsa) - Fincantieri acquista il 10% del Gruppo Psc, realtà industriale internazionale specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti tecnologici per grandi opere.



"Sono molto orgoglioso e soddisfatto dell'ingresso di un socio industriale e strategico di caratura mondiale come Fincantieri perchè rafforzerà la realizzazione del piano industriale con le importanti prospettive di crescita che prevedono di raggiungere nel 2020 un fatturato di oltre 300 milioni di euro e un portafoglio lavori di oltre un miliardo di euro", ha dichiarato il presidente di Psc Umberto Pesce.



Psc con le divisioni elettromeccanica, navale, ferroviaria ed antincendio è presente in 4 continenti, conta 2.500 collaboratori, un fatturato di 141 milioni di euro nel 2017, previsto in crescita a 200 milioni di euro nel 2018 con un portafoglio ordini di oltre 800 milioni di euro.

