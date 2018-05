ING, conti sopra le attese

(Teleborsa) - Trimestrale sopra le attese per ING Groep, principale fornitore di servizi finanziari nei Paesi Bassi.



Superiore alle previsioni il dato sugli utili lordi, attestati a 1,69 miliardi di euro a fronte degli 1,48 miliardi stimati. Il dato è in crescita rispetto ad un anno fa quando gli utili lordi erano stati 1,65 miliardi.



Nel 1° trimestre 2018 aumentano anche gli utili netti a 1,22 miliardi di euro, su del 7,2% dagli 1,14 miliardi registrati nel 2017.



Il Common Equity Tier 1 (CET1), indice che misura la solidità patrimoniale, si attesta al 14,3% dal 14,5% al ??31 marzo 2017.



Tali risultati si spiegano grazie ad una maggior base clienti rispetto all'anno precedente, aumentati a 37,8 milioni. ING ha inoltre annunciato una riduzione dei costi di lavoro, con il taglio di circa 7000 dipendenti, a favore della digitalizzazione dell'attività bancaria, garantendo un risparmio di circa 900 milioni.



Il titolo ING Groep non brilla ad Amsterdam, dove attualmente perde l'1,14%.





