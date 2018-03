Iniziative Bresciane chiude esercizio con utili in calo e ricavi stabili

(Teleborsa) - Iniziative Bresciane ha chiuso l'esercizio 2017 con un utile netto di 0,9 milioni di euro, in discesa rispetto ai 2,4 milioni del 2016 mentre i ricavi sono rimasti stabili a 14,4 milioni di euro.



La produzione ha segnato una crescita del 7,3%, il numero delle centrali in esercizio è aumentato invece del 16%.



Proposto un dividendo di 0,60 euro per azione.

