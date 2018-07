INPS, Cassa Integrazione in calo a giugno

(Teleborsa) - Nel mese di giugno 2018 il numero di ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate è stato pari a 19,5 milioni, in diminuzione del 27,6% rispetto allo stesso mese del 2017 (27,0 milioni). Lo rivela l'INPS nel consueto report mensile della Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione.

Entrando nel dettaglio, le ore di cassa integrazione ordinaria (CIGO) autorizzate a giugno 2018 sono state 9,8 milioni. Un anno prima, nel mese di giugno 2017, erano state 10,2 milioni: di conseguenza, la variazione tendenziale è pari a -3,5%.



Le ore di Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) autorizzate sono state pari a 9,6 milioni, di cui 5,1 milioni per solidarietà, registrando una diminuzione pari al 29,4% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, che registrava 13,6 milioni di ore autorizzate.



Infine, gli interventi di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) sono stati pari a 0,1 milioni di ore registrando un decremento del 96,4% se

raffrontati con giugno 2017, mese nel quale erano state autorizzate 3,2 milioni di ore.



Riguardo alle domande di disoccupazione, si rileva che nel mese di maggio 2018 sono state presentate 100.075 domande di NASpI e 1.150 di DisColl. Nello stesso mese sono state inoltrate 1.049 domande di ASpI, mini ASpI, disoccupazione e mobilità, per un totale di 102.274 domande, il +4,0% rispetto al mese di maggio 2017 (98.353 domande).

