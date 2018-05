INPS, scendono ad aprile le ore di Cassa Integrazione autorizzate

(Teleborsa) - Nel mese di aprile 2018 è stato registrato un forte calo del numero di ore di Cassa Integrazione. Il dato viene rilevato dall'INPS nel report mensile della "Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione" (CIG), che evidenzia come nel mese in esame le ore complessivamente autorizzate siano state pari a 19,4 milioni a fronte dei 23 milioni dello stesso periodo del 2017, ossia il 15,4% in meno.



In controtendenza rispetto al dato complessivo gli interventi di Cassa Integrazione ordinaria (CIGO). I 9,1 milioni di ore autorizzate risultano in aumento del 21,9% rispetto ai 7,4 milioni registrate nell'aprile dell'anno passato, anche per via dell'aumento vertiginoso fatto segnare dal settore dell'edilizia (+49,4%).



Diminuiscono invece in un anno del 25,7% le ore autorizzate per gli interventi di Cassa Integrazione straordinaria (CIGS), passate dai precedenti 13,5 milioni agli attuali 10,1 milioni. Scende addirittura dell'84,5% il numero di ore per gli interventi di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) che vengono attestate a 0,3 milioni dalle precedenti 2 milioni di aprile 2017.







