Inquinamento, il 95% della popolazione mondiale esposta allo smog

(Teleborsa) - Sono circa sette miliardi di persone, oltre il 95% della popolazione mondiale a respirare aria inquinata. Lo rivela un rapporto dell'Health Effects Institute statunitense che si basa su dati satellitari integrati con il monitoraggio a terra.



L'esposizione a lungo termine all'inquinamento dell'aria sia all'aperto che al chiuso, nel 2016 ha ucciso 6,1 milioni di persone con morti premature causate da ictus, infarto, cancro ai polmoni e malattie polmonari croniche.



Questo fa dell'inquinamento dell'aria la quarta causa di morte, superata solo dall'ipertensione, dalla dieta, e dal fumo.



Nel 2016, 2,5 miliardi di persone sono stati esposte all'inquinamento atmosferico domestico dall'uso di combustibili solidi (ad esempio, carbone, legno, carbone, o biomasse) per cucinare e riscaldare. La maggior parte vive con un reddito medio basso in Paesi dell'Asia e dell'Africa, e si trovano di fronte a un doppio onere: l'esposizione all'inquinamento dell'aria sia all'aperto che al chiuso spiega il report.



Il problema è più acuto in India e Cina che da sole portano il peso di metà dei morti stimati, anche se gli sforzi di Pechino stanno facendo diminuire i tassi di inquinamento del Paese. 1 su 4 morti sono legati all'inquinamento atmosferico in India e quasi 1 su 5 delle morti in Cina sono causate dallo smog.











