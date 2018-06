Instagram lancia IgTv: video piÃ¹ lunghi e sfida a YouTube

(Teleborsa) - Instagram è pronta a rivoluzionare il mondo dei social network. Durante un evento a San Francisco, il CEO e co-fondatore Kevin Systrom ha annunciato il lancio di IgTv, nuova funzionalità che permetterà agli utenti di trasmettere video lunghi fino a 10 minuti.



Sembra dunque che la società, di proprietà di Facebook, stia attuando nuove strategie in materia di contenuti video. Introdotti di recente, prima di IgTv la lunghezza massima poteva raggiungere solo un minuto a fronte dei 10 attuali. Con buona pace di YouTube, attualmente la piattaforma più utilizzata in materia di condivisione video, che rischia di vedere ridimensionata la sua importanza.



Il video sarà riprodotto a schermo intero e in verticale, ed in automatico saranno proposti contenuti selezionati in base agli interessi dell'utilizzatore. "È tempo che i video evolvano ed IgTv serve per guardare video lunghi dei vostri creatori preferiti", ha dichiarato Kevin Systrom, che ha inoltre annunciato un nuovo record per il social network, ossia il miliardo di utenti attivi mensilmente.







