Intesa, depositati progetti fusione di Banco Napoli, CariFriuli e Cassa di Risparmio del Veneto

(Teleborsa) - Via libera della Banca Centrale Europea ai progetti di fusione per incorporazione di Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia di Banco di Napoli e di Cassa di Risparmio del Veneto in Intesa Sanpaolo che ha depositato i progetti presso il registro delle imprese di Torino.



Le fusioni saranno approvate dal CdA di Intesa, fatta salva la possibilità per i soci della banca che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, di chiedere - entro il 12 maggio 2018 - che tali decisioni siano adottate dall'Assemblea straordinaria.











