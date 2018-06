Intesa Sanpaolo, Blackrock si posiziona oltre il 5%

(Teleborsa) - Blackrock, dal 30 maggio 2018, possiede una quota del 5,315% nel Colosso creditizio, detenuta a titolo di indiretta gestione non discrezionale del risparmio.



Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti.



Intanto, a Piazza Affari, Intesa Sanpaolo si muove in territorio negativo e si attesta a 2,471 euro, con un calo dell'1,08%.

Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 2,418 e successiva a quota 2,365. Resistenza a 2,52.









