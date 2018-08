Intesa Sanpaolo, SociÃ©tÃ©Â GeneraleÂ consiglia "buy"

(Teleborsa) - Gli analisti di Société Generale hanno rivisto al rialzo il giudizio sul titolo Intesa Sanpaolo. La raccomandazione è stata portata a "buy" con target price a 3 euro. Per gli esperti di Berenberg la valutaiozne è "hold".



A Piazza Affari, le azioni Intesa Sanpaolo, presentano una flessione dell'1,16% sui valori precedenti, in linea con la debolezza dell'intero listino.



Lo scenario su base settimanale del colosso creditizio rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.



Il quadro tecnico di Intesa Sanpaolo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,358 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,426. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,328.











