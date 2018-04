Intesa viaggia sugli scudi a Piazza Affari

(Teleborsa) - Giornata di guadagni a Piazza Affari per Intesa Sanpaolo che sul FTSE MIB viaggia in rialzo dell'1,33%.



A dare una spinta al titolo, la notizia arrivata ieri 16 aprile, a mercati chiusi che il gruppo bancario ha ricevuto da Intrum un'offerta "vincolante" per una partnership strategica riguardante i crediti deteriorati (NPL).



L'offerta prevede la creazione in partnership tra Intesa e Intrum di una piattaforma comune e cessione di 10,8 miliardi di euro di sofferenze della banca. Ora l'ultima parola spetta al Consiglio di Amministrazione convocato oggi 17 aprile che dovrà decidere il da farsi.









© RIPRODUZIONE RISERVATA