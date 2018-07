Intred sbarcherÃ  sull'AIM Italia il 18 luglio

(Teleborsa) - Intred S.p.A. si appresta a varcare la soglia di Palazzo Mezzanotte per quotarsi sull'AIM Italia. L'operatore di telecomunicazioni con un'importante presenza in Lombardia orientale, in particolare nella Provincia di Brescia, specializzato nella connettività delle reti in banda ultra-larga, banda larga, wireless, telefonia fissa, servizi cloud e accessori correlati, per clienti Business e Retail, comunica che Borsa Italiana S.p.A. ha emesso l'Avviso relativo all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie Intred sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.



Il collocamento di 4.861.000 azioni ordinarie Intred si è concluso con successo, con una domanda per oltre 2,5 volte l'offerta da parte di investitori italiani ed esteri.



La Società ha determinato in Euro 2,27 per azione il prezzo delle azioni ordinarie riservate al mercato e in Euro 2,04 il prezzo delle azioni riservate ai dipendenti e amministratori.

Il controvalore del collocamento, includendo anche le azioni provenienti dall'opzione Greenshoe, è pari a Euro 11.000.660 inclusivo dell'opzione Greenshoe concessa dagli azionisti per un controvalore pari a circa Euro 1 milione (al prezzo di collocamento).



La data di inizio delle negoziazioni è prevista il 18 luglio 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA