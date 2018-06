Intred Telecomunicazioni avvia il roadshow per debutto all'AIM Italia

(Teleborsa) - Al via il roadshow di Intred Telecomunicazioni che si candida allo sbarco sull'AIM Italia, il popolatissimo mercato di Borsa dedicato alle PMI.



Intred è un'azienda bresciana nata nel 1996 ad opera di Daniele Peli, è attiva nel settore delle telecomunicazioni e vanta un'importante presenza in Lombardia, dove fornisce connettività con reti in banda ultra-larga, banda larga, wireless, telefonia fissa, servizi cloud e accessori correlati, per clienti business e retail, grazie anche alla sua dotazione di 1.500 chilometri di fibra alle sue numerose centrali ed ai Data Center.



Robuste le performance operative: il valore della produzione nel 2017 è stato pari a 14,8 milioni (CAGR 2015-2017: +25,5%), mentre l'EBITDA è staot pari a 5,7 milioni con un Ebitda margin del 38,5% (CAGR 2015-2017: +45,8%).



Il fondatore Daniele Peli è Presidente e AD della società nonché titolare, con la moglie, della totalità delle azioni della società.



L'IPO prevede un'Offerta Globale che comprende: un'offerta di azioni ordinarie di nuova emissione per l'importo massimo di 8,1 milioni di euro rivolta a investitori qualificati italiani ed esteri (aumento di capitale per professional); un'offerta di azioni ordinarie di nuova emissione per un importo massimo di 4,6 milioni di euro rivolta ad investitori non qualificati in Italia (aumento per il pubblico); un'offerta di azioni ordinarie di nuova emissione per un importo massimo di 300 mila euro rivolta esclusivamente ai dipendenti e amministratori della Società (aumento per i dipendenti). Ad esito dei tre aumenti potranno essere collocate azioni ordinarie per un controvalore massimo pari ad 10 milioni di euro.



La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo e un massimo di 2,27 e 2,80 euro per azione; la capitalizzazione pre-money della Società sarà compresa tra Euro 26 milioni ed Euro 32 milioni. Ai dipendenti verrà riservato uno sconto massimo del 10% fermo restando il prezzo minimo di sottoscrizione di 2,27 Euro ad azione.



Gli azionisti della Società hanno destinato fino al 15% delle azioni ordinarie possedute pre-IPO al servizio di un meccanismo di Price Adjustment Share qualora non venga raggiunto dalla società la soglia di risultato relativa all'EBITDA per l'anno 2018: Euro 6,5 milioni (EBITDA TARGET 2018).



Gli azionisti di Intred hanno infine concesso ai Joint Global Coordinator una opzione per l'acquisto di azioni ordinarie fino ad 1 milione al prezzo di collocamento, corrispondente a circa il 10% dell'Offerta Globale (opzione Greenshoe). Nell'ipotesi di integrale esercizio dell'opzione Greenshoe e del meccanismo di Price Adjustment Share il flottante sarà fino al 34% circa.





