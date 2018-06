Investimenti, Bruxelles propone il nuovo piano garantito dal bilancio

(Teleborsa) - Riunire in un unico programma i finanziamenti dell'Unione Europea in forma di prestiti e di garanzie. E' questo l'obiettivo di InvestEU, il programma che la Commissione europea propone di istituire per il prossimo bilancio comunitario 2021-2027.



InvestEU, spiega una nota dell'Esecutivo comunitario, accorperà il gran numero di programmi di finanziamento attualmente disponibili, rifacendosi al modello adottato per il piano di investimenti per l'Europa, il cosiddetto piano Juncker. Con questo programma, la Commissione intende rilanciare l'occupazione, gli investimenti e l'innovazione.



Esso sarà composto dal Fondo InvestEU, dal polo di consulenza InvestEU e dal portale InvestEU.



1) Fondo InvestEU



il Fondo InvestEU continuerà a mobilitare gli investimenti pubblici e privati nell'UE, per contribuire a rimediare alla carenza di investimenti, ancora consistente, in Europa.



La Commissione propone di destinare al Fondo 15,2 miliardi di euro. Il bilancio dell'UE potrà quindi fornire una garanzia di 38 miliardi, che saranno utilizzati a sostegno dei progetti di importanza strategica in tutta l'UE. Attirando investimenti pubblici e privati, la Commissione prevede che InvestEU consentirà di mobilitare oltre 650 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi in tutta l'UE nel periodo di 7 anni.



Il programma sosterrà quattro settori di intervento: infrastrutture sostenibili; ricerca, innovazione e digitalizzazione; piccole e medie imprese; investimenti sociali e competenze.



Avrà un'unica struttura di governance coerente e un insieme unico e coerente di requisiti di rendicontazione, evitando in tal modo sovrapposizioni.



La Banca europea per gli investimenti (BEI) continuerà a essere il partner finanziario principale della Commissione.



Gli Stati membri avranno la possibilità di convogliare nella garanzia di bilancio di InvestEU parte delle risorse loro assegnate nel quadro dei fondi per la politica di coesione.



2) Polo di consulenza InvestEU



Integrerà i 13 diversi servizi di consulenza disponibili in uno sportello unico di assistenza allo sviluppo dei progetti.



3) Portale dei progetti di investimento europei



Nel quadro del programma InvestEU continuerà ad operare il portale dei progetti di investimento europei del piano di investimenti, che dà visibilità ai progetti di investimento in tutta l'UE. Il portale riunirà gli investitori e i promotori di progetti.

