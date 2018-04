IPO Itema, fissata forchetta prezzo azioni

(Teleborsa) - E' compreso tra un minimo di 3,15 euro e un massimo di 4,15 euro per azione l'intervallo di valorizzazione indicativa delle azioni Itema che saranno oggetto di Offerta Pubblica Iniziale (IPO).



Lo comunicano il produttore di telai tessili - che, come noto, ha presentato domanda di ammissione a Piazza Affari - e i venditori Società Elettrica Radici e TAM.



L'intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società ante aumento di capitale è stato individuato in un minimo di 201,6 milioni e un massimo di 265,6 milioni di euro.

