Ipotesi rilancio per l'Aeroporto dello Stretto

(Teleborsa) - La fase di stallo in cui versa l'Aeroporto di Reggio Calabria segna una mossa a favore del piano di rilancio che passi dalla collaborazione tra i soggetti rappresentativi dell'area metropolitana dello Stretto su cui gravitano 1,2 milioni di abitanti.



A prendere carta e penna è stato Domenico Battaglia, presidente della Conferenza permanente interregionale per l'Area dello Stretto, il quale ricorda che prima del subentro di Sacal SpA, avvenuto a luglio 2017, era in corso l'esercizio provvisorio da parte della Curatela fallimentare di Sogas SpA, società che ha gestito per molti anni lo scalo reggino. Battaglia aggiunge che è stato soprattutto grazie ai notevoli interventi finanziari da parte della Regione Calabria (circa 4 milioni di euro erogati a vario titolo da gennaio 2015 a giugno 2017), se il "Tito Minniti" non è stato chiuso neanche per un solo giorno, così come è avvenuto per lo scalo Sant'Anna di Crotone.



La stessa Regione Calabria, che ha sbloccato circa 11 milioni di euro per la nuova aerostazione dell'Aeroporto dello Stretto, ha inserito il "Tito Minniti" tra gli aeroporti di interesse strategico regionale, unitamente agli scali di Lamezia Terme e Crotone, all'interno del del Piano regionale dei Trasporti e che ha ricevuto l'ok da parte della Commissione Europea.



Il presidente della Conferenza permanente interregionale per l'Area dello Stretto ribadisce nella sua nota la centralità e il ruolo strategico dell'aeroporto reggino nello scacchiere più ampio rappresentato dalle Città Metropolitane di Reggio Calabria e Messina, e preannuncia la convocazione di un'apposita riunione allargata agli Assessori regionali ai Trasporti di Calabria e Sicilia, al Sindaco di Messina e al presidente di Sacal.

