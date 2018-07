IREN accelera sull'innovazione

(Teleborsa) - IREN rimane al palo a Piazza Affari. Le azioni mostrano un +0,09% scambiando a 2,22 euro.



Il Gruppo ha lanciato IREN UP, l'innovativo programma di Corporate Venture Capital che da oggi affiancherà, in tutto il loro percorso di crescita, le startup Italiane a più alto potenziale nel settore cleantech, dalle tecnologie pulite all'economia circolare.



Per il programma, il gruppo prevede investimenti per circa 20 milioni di euro per i primi tre anni, con ticket di investimento da 100mila a 2 milioni di euro, a seconda della fase di vita della startup e delle necessità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA