Istat, in ripresa il settore edile ad aprile

In crescita ad aprile il settore edile italiano. Nel mese in esame, rileva l'Istat, si stima che l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni aumenti del 2,5% rispetto al mese precedente.



Nonostante la crescita congiunturale di aprile nella media del trimestre febbraio-aprile, l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registra una contrazione del 2,5% rispetto al trimestre precedente.



Su base annua, ad aprile 2018 si osserva una crescita del 3,3% per l'indice della produzione nelle costruzioni corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 19 contro i 18 di aprile 2017), mentre si rileva un incremento del 7,0% per l'indice grezzo.



Nel confronto con i primi quattro mesi del 2017, l'indice della produzione nelle costruzioni corretto per gli effetti di calendario registra un aumento tendenziale dello 0,6%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA