Italgas acquisisce il 100% di Seaside

(Teleborsa) - Italgas ha perfezionato l'acquisizione del 100% della società Seaside, una delle maggiori Energy Service Company (ESCo) italiane, all'avanguardia nell'offerta di servizi digitali, grazie alle sue competenze nel campo di Big Data, Business Intelligence e Machine Learning.



Seaside è certificata secondo la norma UNI CEI 11352, ha sede a Bologna e serve un portafoglio di oltre 400 clienti in Italia operando in diversi settori: dalla grande industria alle PMI, dal terziario alla Pubblica Amministrazione .



La valorizzazione complessiva degli asset di Seaside (enterprise value) è stata stabilita in 8,5 milioni di euro.



Costituita nel 2010, negli ultimi due anni Seaside ha registato un trend di crescita che ha più che raddoppiato gli indicatori di produttività. La Società stima di chiudere l'esercizio 2017 con un valore della produzione di circa 13 milioni di euro e un Ebitda di circa 2,6 milioni di euro.

