Italgas, conti in salita nel primo semestre

(Teleborsa) - Italgas chiude il primo semestre con ricavi totali che ammontano a 591,3 milioni di euro, in aumento di 26,6 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.



L'utile netto pari a 150,7 milioni di euro, registra un aumento di 11,1 milioni di euro rispetto al primo semestre 2017, pari al 8% (+7,9 milioni di euro nel secondo trimestre; +11,6%).



L'utile operativo lordo (EBITDA) arriva a 424,2 milioni di euro, in aumento di 34 milioni di euro (+8,7%) rispetto al corrispondente periodo del 2017 (+28,7 milioni di euro nel secondo trimestre; +14,6%).



L'utile operativo (EBIT) conseguito nel primo semestre 2018 ammonta a 223 milioni di euro, in aumento di 18,9 milioni di euro pari al 9,3% rispetto al corrispondente periodo del 2017 (+10,2 milioni di euro nel secondo trimestre; +10,2%).



L'indebitamento finanziario netto ammonta a 3.591,3 milioni di euro, in riduzione di 129 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2017.





Paolo Gallo, Amministratore Delegato di Italgas, ha così commentato:



"Il consuntivo dei primi sei mesi dell'anno conferma il forte l'impegno di Italgas verso gli investimenti sulla rete, sui processi di digitalizzazione e sulle acquisizioni, coerentemente con gli obiettivi contenuti nel Piano Strategico 2018-2024. Al 30 giugno abbiamo di fatto raggiunto con sei mesi di anticipo l'obiettivo fissato dall'Autorità per la sostituzione dei contatori tradizionali con quelli di ultima generazione: il 50% dei contatori gestiti da Italgas e dalle sue partecipate è un contatore intelligente che, in quanto tale, rappresenta il fattore abilitante per il più ampio progetto di digitalizzazione della rete".









© RIPRODUZIONE RISERVATA